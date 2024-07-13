بلال يستنكر قرار محافظ الغربية بلقاء نواب مستقبل وطن أولًا دون باقي نواب المحافظة

استنكر النائب أحمد بلال ، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع قرار محافظ الغربية الجديد اللواء أشرف الجندي بأن يكون لقائه الأول بالنواب مقتصر على نواب حزب “مستقبل وطن” فقط.

وأعلن نائب التجمع رفضه القاطع لهذا القرار والذي يعبر عن توجه المحافظ الجديد بالتمييز بين النواب على أساس سياسي وحزبي!

وأضاف نائب التجمع بالمحلة الكبرى: كان المفترض والمتوقع أن يكون اللقاء الأول بالنواب مفتوح للجميع ويُدعى له الجميع، باعتبارها رسالة سياسية هامة، إلا أن اختصاص نواب حزب دون غيرهم باللقاء كان رسالة سلبية تمامًا وتشير إلى توجه المحافظ الجديد.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الغربية صور لأول اجتماع يعقده محافظ الغربية الجديد اللواء أشرف الجندي مع النواب، والذي اختص به نواب حزب مستقبل وطن دون غيرهم!.