” الطرق والكباري”: تخصيص خط ساخن وواتساب لتقي شكاوى المواطنين بشأن تأمين سلامة الطرق
في اطار حرص وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري على تحقيق الانضباط وتأمين وسلامة الطرق ومنع التعديات ( القاء المخلفات على الطريق – سرقة العلامات الأرشادية – فتح مسارات عشوائية وتكسير الفواصل الخرسانية – سرقة كوابل واعمدة الانارة – سرقة الأسوار المعدنية الكبارى – أخرى ) .
فان الهيئة العامة للطرق والكباري تعلن تلقيها شكاوي وبلاغات المواطنين على الخط الساخن رقم ١٩٤٨٧ و على رقم 01207255273 ومتاح خدمة الواتس اب على رقم 01207255273 والذي يمكن من خلاله إرسال صور وفيديوهات المخالفات والتعديات واماكنها لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري
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