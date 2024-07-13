” الطرق والكباري”:  تخصيص خط ساخن وواتساب لتقي شكاوى المواطنين بشأن تأمين سلامة الطرق

في اطار حرص وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري على تحقيق الانضباط وتأمين وسلامة الطرق ومنع التعديات ( القاء المخلفات على الطريق – سرقة العلامات الأرشادية – فتح مسارات عشوائية وتكسير الفواصل الخرسانية – سرقة كوابل واعمدة الانارة – سرقة الأسوار المعدنية الكبارى – أخرى ) .

فان الهيئة العامة للطرق والكباري تعلن تلقيها شكاوي وبلاغات المواطنين على الخط الساخن رقم ١٩٤٨٧ و على رقم 01207255273 ومتاح خدمة الواتس اب على رقم 01207255273 والذي يمكن من خلاله إرسال صور وفيديوهات المخالفات والتعديات واماكنها لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري