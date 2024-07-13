الصحة : تقديم الخدمة الطبية لـ 420 ألف مواطن بالمعهد التذكاري للأبحاث الرمدية

أكدت الدكتورة حنان الغنيمي مدير المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية، إن معامل المعهد المجهزة بأفضل وأحدث الأجهزة الطبية، قامت بسحب وتحليل 22 ألف و612 عينة مشيرة إلى استقبال 6 آلاف مواطن في عيادتي (الباطنة والأسنان)، وذلك لتوقيع الفحص الطبي، كإجراء طبي روتيني قبل إجراءات العمليات الجراحية الرمدية.

فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص الطبي لـ 420 ألفا و8 مواطنين، في الفترة من يناير وحتى 30 يونيو 2024، وذلك من خلال المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.