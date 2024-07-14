” النقل” تنشر تفاصيل تشغيل قطارات الدرجة الثالثة الروسي المكيفة

نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى ، تفاصيل تشغيل قطارات الدرجة الثالثة الروسي المكيفة، التي تعمل على خط (القاهرة/ أسوان) حيث أدرجت هيئة السكة الحديد القطار الروسي المكيف الدرجة الثالثة ضمن جداول التشغيل اليومية منذ 2022، ضمن خطة تقديم خدمات مميزة للركاب على خطوط الوجهين القبلي والبحري.

واضافت الوزارة أن صفقة العربات الروسية الـ (1350) عربة جديدة تتكون من 850 عربة مكيفة ( 500 درجة ثالثة مكيفة و50 عربة بوفيه ثالثة مكيفة و 180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة ) بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية.

وأكدت الوزارة أن الصفقة تأتي في إطار الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وشركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقى العربات المتبقية من إجمالي صفقة الـ 1300 عربة سكة حديد جديد بالاضافة الى قيام الشركة المجرية بتوريد عدد 50 عربة بوفية جديدة ستعمل على القطارات الروسية الدرجة الثالثة المكيفة ليصل إجمالي العربات الى 1350 عربة والتي تعتبر الصفقة الأضخم فى تاريخ الهيئة ليتم استكمال ما تبقى من الصفقة من خلال الجانب المجرى.

، التي تعمل على خط (القاهرة/ أسوان) حيث أدرجت هيئة السكة الحديد القطار الروسي المكيف الدرجة الثالثة ضمن جداول التشغيل اليومية منذ 2022، ضمن خطة تقديم خدمات مميزة للركاب على خطوط الوجهين القبلي والبحري.

واضافت الوزارة أن صفقة العربات الروسية الـ (1350) عربة جديدة تتكون من 850 عربة مكيفة ( 500 درجة ثالثة مكيفة و50 عربة بوفيه ثالثة مكيفة و 180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة ) بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية.

وأكدت الوزارة أن الصفقة تأتي في إطار الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وشركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقى العربات المتبقية من إجمالي صفقة الـ 1300 عربة سكة حديد جديد بالاضافة الى قيام الشركة المجرية بتوريد عدد 50 عربة بوفية جديدة ستعمل على القطارات الروسية الدرجة الثالثة المكيفة ليصل إجمالي العربات الى 1350 عربة والتي تعتبر الصفقة الأضخم فى تاريخ الهيئة ليتم استكمال ما تبقى من الصفقة من خلال الجانب المجرى.