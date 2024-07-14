الدابي يشارك في دورة تدريبية بعنوان “النظم السياسية والتنظيم الحزبي”

شارك النائب محمد سعيد الدابي عضو مجلس الشيوخ، أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة البحر الأحمر، في الدورة التدريبية التي تستكملها أمانة التثقيف والتدريب السياسي المركزية بالحزب، برئاسة الدكتور كريم سالم تحت عنوان، “النظم السياسية والتنظيم الحزبي”، لأمانتي الحزب بمحافظتي البحر الأحمر وأسوان، وذلك لتطوير مفاهيم المتدربين على النظم السياسية ودور الأحزاب، ومؤسسات الدولة، والهيكل التنظيمي، ولائحة الحزب.

جاء ذلك بحضور الدكتور ولاء عراقيب أمين مساعد أمانة التدريب والتثقيف السياسي المركزية، وهيئتي مكتب أمانتي الحزب بمحافظتي البحر الأحمر وأسوان، وكذلك أمناء المراكز والأقسام بالمحافظتين.

تناولت الدورة التعريف بدور الأحزاب السياسية التي تعد بمثابة حلقة الوصل الرئيسية بين الشعب والسلطة، فضلًا عن تعدد الأدوار الحزبية والتي تهتم بنشر الثقافة السياسية لدى الشعب، وتحرص على تجديدها في ضوء المستجدات والتغيرات التي تطرأ على الساحتين المحلية والعالمية بما يعمل على تجديد الثقافة وتنمية الوعي السياسي، كما تم الإشارة إلى دور العمل الحزبي ذات الصبغة الوطنية والذي يسعى إلى خلق حالة من الرضا الشعبي؛ إذ يستهدف بكل إمكانياته التعبير عن رغبات الشعب، في ضوء آليات ديمقراطية أقرها الدستور.

الجدير بالذكر أن الدورة تأتي ضمن سلسلة دورات متتالية تستهدف الأمانة المركزية تنظيمها، لكافة محافطات الجمهورية، لرفع كفاءة كوادر الحزب السياسية.