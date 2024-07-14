مؤكدًا على قوة الدعم المصري لغزة.. عضو خارجية البرلمان يدين استمرار الجرائم الإسرائيلية

أدان الدكتور النائب محمد عزت القاضى بمجلس النواب، استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي كان آخرها قصف منطقة المواصي غرب خان يونس المكتظة بالنازحين، ما أدي لمقتل وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين، أغلبهم من النساء والأطفال.

وقال القاضي، إن استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، واستمرار الصمت الدولي يضفي علي المشهد تعقيدات خطيرة، فضلا عن تعطيل الجهود المبذولة حالياً للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، الأمر الذي يساهم يعني استمرار المعاناة الإنسانية للفلسطينيين وسط صمت وعجز دولي مخز.

وطالب القاضي، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الكاملة إزاء ما يحدث في فلسطين، مؤكدا أن الدولة السياسية المصرية تواصل دعمها للقضية الفلسطينية علي جميع المستويات وخاصة في المحافل الدولية، كما أنها تواصل استمرار ارسال المساعدات للشعب الفلسطيني.

وشدد النائب محمد عزت القاضى علي أهمية ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في فلسطين، مؤكدا أن مصر طرحت رؤية واضحة لحل القضية الفلسطينية وترسخ للسلام بجميع المنطقة، وتتمثل هذه الرؤية في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عبر حدود 4 يونيو 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية.

وأشار النائب محمد عزت القاضى إلي أن مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم ال280ـ على التوالى، عدوانه البرى والبحرى والجوى على قطاع غزة، محذرا من استمرار عمليات الإبادة ضد الشعب الفلسطيني المحاصر داخل قطاع غزة، في ظل أوضاع إنسانية شديدة التدهور، مطالبا المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الحرب الغاشمة والتي حاولت قطاع غزة إلي منطقة يمكن وصفها بمدينة الموت.