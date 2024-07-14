برلماني: مهرجان العلمين يسهم في الترويج السياحي لمدينة تحمل كافة المقومات العالمية

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن انطلاق مهرجان العلمين في دورته الثانية، بعد نجاح النسخة الأولى التي حققت نجاحات غير مسبوقة، وخلقت حالة خاصة، يسهم في تعزيز مكانة مصر في قطاع السياحة على المستوى العالمي، فضلا عن الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، موضحا أنه نجح في أن يصبح الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، لمدينة عالمية تستقبل المدينة خلال الموسم الصيفي ما يقرب من مليون زائر من داخل مصر والوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان.

وأضاف “العسال”، أن مهرجان العلمين يأتي الهدف منه إمتاع الجمهور والترفيه عنه، لكنه يهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية والترويج سياحيا لمدينة العلمين الجديدة بصورة مبتكرة قادرة على لفت أنظار العالم نحو المدينة الجديدة التي يتوافر بها كافة الأنماط السياحية والترفيهية للسائح، مؤكدا أن تدشين مهرجان العلمين لعب دورا في الترويج للمدينة لتكون قبلة السائحين من الداخل والخارج، وبالتالي زيادة معدل النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تنظيم المهرجان بهذه الصورة اللائقة المبهرة مثلما ظهر في حفل الافتتاح، يعد أحد عوامل نجاح المهرجان الذييجذب قرابة مليون زائر، للاستمتاع ببرنامج غنائي قوي يضم كوكبة مختلفة من مطربي الغناء، بجانب أنه يعد مصدرا ترفيهيا للأسرة المصرية التي تشاهد فقرات المهرجان عبر التليفزيون، خاصة أن المهرجان يضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة.

وأشار “العسال”، إلى أن مدينة العلمين الجديدة، من أهم المدن المصرية السياحية القادرة على قلب الموازين في القطاع السياحي وتحقيق معادلة صعبة، في جذب نوعية مختلفة من السائحين، خاصة إنها تملك مقومات سياحية قادرة على المنافسة بقوة لأكبر المدن العالمية الذكية، والتي وتعتبر إحدى مدن الجيل الرابع وتشمل مراكز تجارية عالمية وأبراجا سكنية وسياحية، ستغير خريطة الساحل الشمالي بأكم