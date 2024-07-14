بعد حسم صفقة أليو ديانج العروض تنهال لضم ثلاثى الأهلى

مع اقتراب الموسم الحاليى من نهايته، بدأت العروض الخارجية تنهال على لاعبى الأهلي كونهم من أفضل لاعبى الدورى المصرى، نتيجة الانتصارات التى حققها «المارد الأحمر» محلياً مؤخراً بجانب التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة الثانية تواليًا والـ12 فى تاريخ النادى.

وحسم النادى الأهلى انتقال لاعبه المالى أليو ديانج لاعب وسط الفريق لنادى الخلود مقابل 600 ألف دولار لمدة موسم على سبيل الإعارة، ويتفاوض نفس النادى السعودى مع أكثر من لاعب بالأهلى، أبرزهم الثلاثى «محمد مجدى «أفشة» ومحمود عبد المنعم «كهربا» والجنوب أفريقي بيرسي تاو».

وقال مصدر فى النادى الأهلي إن مدرب الفريق مارسيل كولر، لم يُمانع رحيل بيرسى تاو، لكن العرض المالى للاعب والنادى لم يكن مُناسباً لتفشل الصفقة.

أما «كهربا» فالمعلومات الواردة من النادى الأهلى، تُشير إلى أن هناك ترحيبا تاما بمناقشة أى عرض لضم اللاعب، فى ظل العلاقة المتوترة بينه وبين مارسيل كولر، خاصة أن الأخير رحّب برحيل اللاعب نهاية الموسم الجارى، وهى نفس رغبة «كهربا» تقريباً بخوض تجربة الاحتراف مرة أخرى، وذلك لعدم مشاركته بشكل مُستمر مع كولر مؤخراً.

وفيما يتعلق بموقف «أفشة»، فالأمر يبدو مُختلفاً، فالمدير الفنى لم يعد مُتحمّساً لرحيل اللاعب إلا إذا كان العرض مُغرياً، وإذا أبدى الأهلى رغبته فى الاستفادة من رحيل اللاعب مادياً، وحال طلب الأخير السماح له بالرحيل.

ويرى كولر أن مستوى «أفشة» تطوّر كثيراً الفترة الأخيرة وبات يصنع الفارق حال مشاركته أساسياً أو بديلاً، لذا من الأفضل بقاءه طالما أن عروض الاحتراف ليست مُغرية.