د”عبلة الألفى”  تؤكد على أهمية دور القابلات ومقدمي المشورة الأسرية في تحسين الخصائص السكانية.

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان إننا نستهدف زيادة معدلات الولادة الطبيعية الأمنة على مستوى الجمهورية ، وتخفيض معدلات الولادة القيصرية في مصر والتي تصنف أنها الأعلى دوليا ، وذلك لتلافي مضاعفات الجراحة وتهديد حياة الأم نتيجة القيصرية المتكررة.مشيرة إلى أن ذلك يؤدي إلى تخفيض معدلات دخول حديثي الولادة للحضانات والتي تتراوح في مصر ما بين 20 و25% مقارنة بنسبة 10% عالميا ، كما أن الولادات القيصرية تتسبب في زيادة عدد الأطفال التي تحتاج عناية مركزة بعد الولادة نتيجة زيادة معدلات الولادات المبكرة المرتبطة بالقيصرية المتكررة، وارتفاع معدلات الأطفال المبتسرين في مصر والتي تعدت ضعف المعدلات العالمية… جاء ذلك خلال مشاركتها فعاليات إطلاق المرحلة الأولى لدورة إعداد مدربي أطباء النساء والتوليد على برنامج القبالة ، المنعقدة في الفترة من 13 إلى 17 يوليو الجاري ، حيث يشمل التدريب مشاركون من 8 محافظات ، هي مطروح، الإسكندرية، دمياط، البحيرة، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان، والوادي الجديد.

وأشارت إلى أن زيادة معدلات الولادة الطبيعية الآمنة ، سيزيد من معدلات الرضاعة الطبيعية وتطبيق الحضن الدافىء في الساعة الأولى من الولادة ، وما يرتبط بها من تخفيض معدلات التوحد والتقزم وسوء التحصيل المدرسي..

وأوضحت أن المفهوم المجتمعي للقبالة ، يعني الاهتمام بالأسرة من مشورة ما قبل الزواج ، مرورا بفترة الحمل وما حول الولادة ثم حديثي الولادة وحتي نهاية الطفولة ، داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات والزيارات المجتمعية ، بما ينعكس إيجابيا على تحقيق أهداف الوزارة في زيادة معدلات الولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية وتحسين خدمات حديثي الولادة.

وأكدت ” نائب الوزير ” أن البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها للأطباء والتمريض ، ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية ، تستهدف إحداث نقلة نوعية في الخدمة المقدمة في فترة ما حول الولادة، ومن ثم محاصرة المعدلات المرتفعة للقيصرية وزيادة معدلات الرضاعة الطبيعية وتحسين الخصائص السكانية.