نائب وزير الصحة يقوم بجولة تفقدية في مستشفى القاهرة الجديدة التخصصي للتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

قام الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، بجولة تفقدية داخل مستشفى القاهرة الجديدة التخصصي، بمحافظة القاهرة، اليوم الأحد.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير بدأ جولته بتفقد وحدة الكلى الصناعي، وقسطرة القلب، والأشعة، والكيمياء الحيوية، وغرف الملاحظة، وحرص على الاستماع لآراء ومقترحات المرضى من متلقي الخدمات الصحية، للتعرف على أي تحديات تواجههم خلال تلقي الخدمة الطبية الخاصة بهم، مضيفا أنه أثناء المرور أوصى بسرعة توفير سرير داخل قسم رعاية القلب لأحد المرضى.

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير، أكد على ضرورة الانتهاء من سرعة تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والتطوير، وفقًا لخطة التطوير المقترحة، لتقديم خدمة طبية وعلاجية شاملة، كما أوصى بضرورة الاهتمام بصيانة التكييفات، لتحسين بيئة عمل العاملين، والحفاظ على سلامة الطعام المقدم للمرضى، كما أكد على سرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية لأعمال التطوير الجارية في المستشفى، والتوسع في المساحات الخضراء، فضلًا عن تفقده أقسام المطبخ والمغسلة وغرف التعقيم، للتأكد من الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى.

واستكمل أن جولة نائب الوزير، شملت تفقد العيادات المتعاقدة مع التأمين الصحي داخل المستشفى، ومنها عيادة العظام والتي يصل متوسط ترددها اليومي 40 حالة، وعيادة الباطنة 120 حالة يوميًا، والأسنان التي تستقبل من 35 إلى 40 حالة، مؤكدًا على رؤية الوزارة في التوسع بمراكز الأسنان، كما أوصى القائمين على المستشفى بأهمية التوسع في عدد العيادات لتستقبل أعدادا أكبر من المنتفعين بالتأمين الصحي، كما استفسر عن معدل انتظار المرضى لدخول العيادات، واطمأن عن رضاهم عن مواعيد الانتظار.

وأشار إلى أن نائب الوزير تفقد صيدلية الطوارئ، وقسم الخدمة الاجتماعية المنوط بأبحاث شؤون المرضى، وإصدار القرارات العلاجية، كما اطمأن على التوزيع العادل للقوى البشرية داخل المستشفى، وذلك لعدم حدوث أي عجز أثناء سير العملية الطبية، كما تفقد المعمل، مشيرًا إلى أهمية التواصل والتنسيق بشكل دوري مع فريق الرقابة والمتابعة بالوزارة، لتقييم العمل الصحي أولا بأول.