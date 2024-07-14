رئيس شباب النواب يطالب بمشاركة المصريين بالخارج في خطه استصلاح الأراضي لزيادة الرقعة الزراعية

طالب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وزارة الزراعة تفعيل مشروع مزرعة الوطن والذي يعطي الحوافز للمصريين بالخارج في تملك الاراضي الزراعي لاستصلاحها.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب وبحضور وزراء الزراعة والري والشئون النيابية.

وأكد رئيس لجنة الشباب أنه تم الاتفاق مع وزير الزراعة السابق علي مبادرة مزرعة الوطن بهدف الاستفادة من قدرات وخبرات المصريين بالخارج في مجال الزراعه وزياده إنتاجيه الأرض من المحاصيل، وأيضًا تملكهم الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن هناك دراسات متكاملة ومشروعات مقدمة من المصريين بالخارج في هذا الشأن التي نأمل من الحكومة الاستفادة منها من خلال تمليك المصري بالخارج لتحقيق رؤيه القياده السياسية في استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية.

وانتقد رئيس لجنة الشباب تعطيل وزارة الزراعة بعض المصنعين في ممارسة عملهم نتيجة لتأخر اعتماد الموافقات من اللجان التي تنعقد كل ٣ شهور لاستيراد بعض خامات الإنتاج مطالبا الوزير الجديد بضرورة العمل على حلها.

وخلال جلسة الاستماع لوزير الري وجه الدكتور محمود حسين تساؤلا حول سبب عدم الاستفادة من مياه الأمطار خلال فصل الشتاء خاصة في المحافظات الساحلية، عن طريق عمل شبكات لتصريف مياه الأمطار، مطالبًا باستكمال مشروع تبطين الترع بمرحلة أخرى تتضمن تغطيه الترع لتقليل الفاقد من المياه والاستفادة من أسطح هذه الترع بعد تغطيتها.

وكذلك تنفيذ اقتراح تشجيع المستثمرين لإنشاء محطات تحلية المياه في المحافظات الساحلية وذلك لمواجهة انخفاض نسبة الفرد من المياه.