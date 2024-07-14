رياضة

إسبانيا تفوز على إنجلترا وتتوج بكأس الأمم الأوروبية 2024

كتب أشرف عبد السلام
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انتهى منذ قليل اللقاء الذى جمع بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا في نهائي يورو 2024، على الملعب الأوليمبي في برلين المدينة الألمانية.

وافتتحت إسبانيا التسجيل فى مستهل الشوط الثاني عبر الجناح المتألق نيكو ويليامز في الدقيقة 47 قبل أن يدرك البديل كول بالمر هدف التعادل لإنجلترا بحلول الدقيقة 74.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة منح البديل الآخر ميكيل أويارسابال المنتخب الإسباني هدف الفوز في الدقيقة 86.

وفض المنتخب الإسباني الشراكة مع ألمانيا المتوجة في 1972، 1980 و1996، لينفرد بالرقم القياسي بعدد ألقاب البطولة القارية برصيد أربعة ألقاب بعد تتويجه في 1964، 2008، و2012.

كما حطمت إسبانيا الرقم القياسى لأكبر عدد من الأهداف التي يسجلها منتخب واحد في نسخة واحدة من البطولة القارية، بتسجيلها 15 هدفا في النسخة الحالية.

واختير لاعب خط وسط منتخب إسبانيا رودرى كأفضل لاعب في “يورو 2024”.

فى المقابل، فشلت إنجلترا، مهد كرة القدم، في إحراز بطولتها الكبرى الأولى منذ 1966 عندما توجت على أرضها بكأس العالم.

أشرف عبد السلام
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