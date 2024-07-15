مارسيل كولر يرفض رحيل «أفشة» إلى الخلود السعودى

حسم المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، السويسرى مارسيل كولر، موقفه من رحيل محمد مجدى «أفشة»، لاعب وسط الفريق الأحمر، إلى نادى الخلود السعودى، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما نشرته تقارير إعلامية، فإن السويسرى مارسيل كولر، قام بإبلاغ إدارة النادى الأهلى، برفضه رحيل محمد مجدى «أفشة» هذا الصيف، لأنه من الركائز الأساسية فى تشكيلة «المارد الأحمر».

وأشارت التقارير، إلى أن محمد مجدى «أفشة»، كان قد تلقى عرضًا رسميًا من نادى الخلود السعودى، فى الآونة الأخيرة من أجل ضمه خلال الصيف الجارى، واللاعب يرحب بالانتقال للفريق الصاعد حديثا للدورى السعودى، فى الموسم المقبل.

وشددت التقارير، على أن السويسرى مارسيل كولر، يصر على استمرار محمد مجدى «أفشة» فى تشكيلة النادى الأهلى، خلال الموسم المقبل.

وكان محمد مجدى «أفشة»، قد سجل هدف الفوز لفريق النادى الأهلى، على بيراميدز بثلاثية مقابل هدفين، وذلك يوم «الجمعة» الماضى ضمن منافسات بطولة «دورىNile».