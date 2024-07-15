جوزيه جوميز يوافق على ضم ظهير مودرن سبورت للزمالك

رحب المدير الفنى لفريق نادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، بالتعاقد مع ظهير أيسر مودرن سبورت، الكاميرونى جوناثان نجويم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشرت مواقع رياضية، أن البرتغالى جوزيه جوميز،وافق على تعاقد الفريق الأبيض مع جوناثان نجويم، ظهير أيسر مودرن سبورت، عقب المفاضلة بينه وبين عدة لاعبين فى الدورى المصرى وبعض المحترفين.

ويرغب مسئولو نادى الزمالك، فى تدعيم الجبهة اليسرى للفريق خلال الموسم المقبل، بعد إصابة محمد عبد الشافى بقطع فى الرباط الصليبى وإمكانية اعتزاله، مع نهاية الموسم الجارى وتبقى أحمد فتوح وحيدًا فى هذا المركز.

ويذكر أن فريق نادى الزمالك، سيلتقى نظيره فريق طلائع الجيش مساء اليوم «الإثنين» فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لبطولة الدورى الممتاز، وكان فريق نادى الزمالك، قد فاز على فاركو بهدفين لهدف، يوم «الخميس» الماضى، ضمن منافسات بطولة «دورىNile».