تعرف على أرقام لاعبى منتخب مصر الأوليمبى فى أولمبياد باريس

كشف منتخب مصر الأوليمبى عن أرقام قمصان بعثة شباب الفراعنة الأوليمبى، المشاركين فى أولمبياد باريس 2024، وجاءت أرقام اللاعبين على النحو التالى:

حراسة المرمى: حمزة علاء «1»، على الجابرى «16»، محمد سيحا «22».

خط الدفاع: أحمد عيد «4»، حسام عبد المجيد «5»، كريم الدبيس «13»، محمد طارق «15»، أحمد سيد «20»، محمد المغربى «21»، عمر فايد «2»، أحمد عاطف «3».

خط الوسط: محمد شحاتة «6»، محمود صابر «7»، زياد كمال «8»، إبراهيم عادل «10»، مصطفى سعد «11»، أحمد كوكا «12»، أحمد سيد زيزو «14»، محمد الننى «17»، محمد حمدى «19».

خط الهجوم: أسامة فيصل «9»، بلال مظهر «18».

ويتواجد منتخب مصر الأولمبى، ضمن المجموعة الثالثة فى أولمبياد باريس والتى تضم منتخبات الدومينيكان، أوزباكستان، إسبانيا.