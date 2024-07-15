غياب عمرو السولية عن الأهلى لنهاية الموسم بسبب إصابة السمّانة

يواجه لاعب وسط الأهل عمرو السولية، شبح الغياب عن الفريق لنهاية الموسم الجارى بعدما كشفت الفحوصات التى خضع لها مؤخراً إصابته بشد فى السمّانة.

وكان السولية، قد تعرض للإصابة فى مران الفريق مساء يوم «الخميس» الماضى، ليتم استبعاده من بيراميدز التى أقيمت «الجمعة» الماضى فى «دورىNile»، والتى فاز فيها الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليواصل غيابه عن مباراة مودرن سبورت غدا «الثلاثاء»، فى الدورى الممتاز.

ويحتاج لاعب وسط النادى الأهلى عمرو السولية، للعلاج فترة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع فى الأهلى، ما يعنى إمكانية غيابه عن مباريات الفريق لنهاية الموسم الجارى، فيما يستعد الأهلى لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها التاسعة مساء غدٍ «الثلاثاء»، على ملعب استاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الاسبوع السابع عشر لمسابقة الدورى الممتاز.