وزير الاتصالات: تعزيز جهود الرصد والاستجابة لخلق بنية رقمية آمنة وتعزيز الدفاعات السيبرالية

ألقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بيان حول برنامج الحكومة الجديدة، أمام اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، مؤكداً على أن الحكومة ستعمل بالتعاون مع مجلس النواب على تنفيذ برنامجها وتجاوز مستهدفاتها موضحاً أن محورية المعلوماتية فى المرحلة الحالية وفى المستقبل واعتماد كل اقتصاديات العالم المتقدم على المعرفة وعلى البيانات المدققة.

وأكد الوزير أن تقدم أى قطاع من قطاعات الدولة يعتمد على وجود دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً على أن استراتيجية بناء مصر الرقمية من ضمن مستهدفات خطة البرنامج، من خلال الاعتماد على عدة مركزات منها: تبسيط الإجراءات التى تُقدم للمواطن بشكل يسير ومحكم، والعمل على جودة البنية التحتية الرقمية بكافة أطيافها، وتمكين المواطنين من فرص عمل، والإبداع الرقمى.

وأكد الوزير أن من هذه الأهداف يجب ذكر ممكنات ترتكز عليها هذه المحاور وأولها تطوير السياج التشريعى، واكتمالها لكى يكون دائمًا مواكبًا لتحديثات التكنولوجيا، واستخدامها من كافة أطياف المجتمع، والشراكة المثمرة ما بين الحكومة والقطاع الخاص فى مختلف قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف: أن الأمن السيبرالى أصبح هام جدا حيث تمثل الهجمات السيبرالية تهديدات للمجتمع، مؤكداً على تعزيز جهود الرصد والاستجابة لخلق بنية تحتية رقمية آمنة، وتعزيز الدفاعات السيبرالية، وتدريب الكوادر البشرية ورفع الوعى عند المواطن المصرى، والعمل على تعزيز التعاون مع الدول الصديقة فى الأمن السيبرالى، وكذلك تعزيز القوى الناعمة لمصر من خلال الاعتماد على الوسائل الرقمية.

وأكد وزير الاتصالات أيضًا على البدء بمشروع منصة لتراث مصر الرقمية لحفظ التراث المصرى، وأيضًا التوسع فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى، لإتاحة المعرفة بكافة أطيافها، وتم الاتفاق على إنشاء مراكز ثقافية فى مراكز دعم مصر الرقمية، مشيراً الى ان وزارة الاتصالات لها دور أساسى فى محور بناء الإنسان، مضيفاً أن الوزارة تولى التدريب وبناء القدرات وتوسيع قاعدة القدرات، والسعي دومًا لتعزيز قدرات شبابنا فى سوق العمل، مؤكداً أيضاً على تسخير تكنولوجيا المعلومات لرفع الرعاية الصحية سواء من خلال التوسع فى منظومة التأمين الصحى الشامل والتشخيص عن بُعد بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى، مشيراً إلى وجود مشروعات حياة كريمة في البنية التحتية المعلوماتية وتم ربط الألياف الضوئية في كل القرى، ومكاتب البريد.