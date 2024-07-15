رئيس شباب النواب: وزير الشؤون النيابية سيكون مفتاح نجاح الحكومة في التعامل مع البرلمان

أشاد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بالجهود التي بذلها المستشار محمود فوزي، خلال مناقشات اللجنة المشكلة من مجلس النواب برنامج الحكومة.

وقال الدكتور محمود حسين خلال اجتماع لجنة مناقشة بيان الحكومة اليوم الاثنين: إننا اعتدنا من المستشار محمود فوزي التميز والتألق والنجاح في كل موقع او مسئولية أسندت إليه، وهو ما شاهدناه خلال مناقشات برنامج الحكومة،.

واوضح رئيس لجنة الشباب أن وزير الشؤون النيابية تجمعه علاقة جيدة بجميع أعضاء مجلس النواب وستكون تلك العلاقة الجيدة مفتاح نجاح الحكومة في التعامل مع أعضاء البرلمان.

كما أشاد رئيس لجنة الشباب بإدارة المستشار أحمد سعد الحكيمة لمناقشات برنامج الحكومة مؤكدًا أنه منح الوقت الكافي أمام جميع النواب لمناقشة وزراء الحكومة في برنامجهم.

وواصلت اللجنة الخاصة المُشكلة بمجلس النواب، لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول للمجلس، اجتماعاتها لليوم السادس على التوالي، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بحضور السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير أبو بكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج