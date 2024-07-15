بيراميدز يفوز على النصر ويتأهل لمواجهة أبو قير للأسمدة فى كأس مصر

حقق فريق نادى بيراميدز الفوز على نظيره فريق نادى النصر القاهرى برباعية نظيفة فى إطار دور الـ32 من البطولة.

تقدم فريق بيراميدز عن طريق اللاعب يوسف أسامة فى الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول، ثم عزز مهاجم السماوى مروان حمدى تقدم فريقه بالهدفين الثانى والثالث فى الدقيقتين 22 و37 من نفس الشوط.

ثم عاد مروان حمدى ليسجل الهدف الرابع لفريقه والثالث له “هاتريك” فى الدقيقة 51 من عمرالمباراة، واستمرت النتيجة بدون تغيير حتى نهاية المباراة بفوز بيراميدز برباعية نظيفة.

وبهذه النتيجة، تأهل فريق نادى بيراميدز لمواجهة أبو قير للأسمدة فى مباراة دور الـ16 من بطولة كأس مصر.