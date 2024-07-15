مارسيل كولر يضم كهربا وتاو لقائمة الأهلى أمام مودرن سبورت غدا

اختار المدير الفنى لفريق النادى لأهلى مارسيل كولر، قائمة فريقه التي ستخوض مباراة مودرن سبورت غدا الثلاثاء فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ17 لمسابقة الدورى الممتاز “دورىNile”، حيث شهدت القائمة عودة الثنائى محمود عبدالمنعم “كهربا” وبيرسى تاو.

وجاءت قائمة الأهلى كالتالى: محمد الشناوى ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ومحمد هانى وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ووسام أبو على ورضا سليم وبيرسي تاو وكريم نيدفيد.

وقاد كولر اللاعبين فى فقرات متنوعة من المران، شهد بعضها التركيز على الجوانب البدنية والفنية وتنفيذ بعض التعليمات الدفاعية والهجومية خلال المران.

وأدى رباعى حراسة المرمى محمد الشناوى ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلى ومصطفى مخلوف مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعًا على هامش المران الجماعي.