بسبب الاعتداء على زميلهم.. المصورون الصحفيون يمتنعون عن تصوير الصورة الجماعية لمباراة الزمالك وبلدية المحلة

قال نقيب الصحفيين خالد البلشى، إن المصورون الصحفيون امتنعوا عن تصوير الصورة الجماعية، لمباراة الزمالك وبلدية المحلة، اعتراضا على اعتداء أفراد تابعين للشركة الأفريقية للأمن “أمن الملاعب ” على زميل لهم.

وكان نقيب الصحفيين، قد تقدم اليوم “الإثنين” ببلاغ للنائب العام، للتحقيق فى واقعة التعدى بالضرب والسب على الزميل كيرولس صلاح المصور الصحفى بموقع “صدى البلد”.

تضمن البلاغ شكوى الزميل بأنه يوم الجمعة الموافق 12 يوليو 2024م، وأثناء قيامه بأداء عمله المكلف به من قبل رؤسائه فى مؤسسة “صدى البلد”، بتغطية مباراة الأهلى وبيراميدز فى إطار منافسات الدورى العام لكرة القدم على ملعب ستاد القاهرة، تم الاعتداء على شخصه بالسب والضرب من قبل أفراد الشركة الإفريقية للأمن والحراسة أثناء قيامه بتصوير لاعبى الأهلى بعد انتهاء المباراة، وفى نطاق المكان المحدد للمصورين داخل الملعب، حيث قام أحد أفراد الشركة بصفعه على وجهه، ومحاولة انتزاع هاتفه المحمول وتحطيمه، وقام آخر بالاعتداء عليه بدنيًا ولفظيًا ومحاولة احتجازه دون وجه حق.

كما تقدم الزميل كيرلوس صلاح ببلاغ للنائب العام يحمل مضمون نفس الشكوى للمطالبة بالتحقيق فى واقعة التعدى عليه أثناء ممارسته لعمله الصحفى.