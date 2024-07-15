الزمالك يتعادل مع بلدية المحلة فى مباراة مؤجلة بالدورى

حسم التعادل السلبى مواجهة نادى الزمالك مع نظيره بلدية المحلة والتى أقيمت مساء اليوم “الإثنين”، الإثنين، على ملعب استاد القاهرة الدولى، فى المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشرة من الدورى الممتاز.

بدأت المباراة بشكل هادئ بين الفريقين وانحصر اللعب فى وسط الملعب خلال الشوط الأول مع فرصة وحيدة خطيرة لبلدية المحلة، مقابل فرصة لنادى الزمالك.

وفى الشوط الثانى بدا الفريقان أكثر نشاطًا وحاول الفريقان فى أكثر من مرة تسجيل هدف التقدم فى المباراة، ولكن دون خطورة حقيقة على المرميين.

لجأ الزمالك لدكة البدلاء فأشرك عبد الله السعيد، ناصر ماهر، مصطفى شلبى، يوسف أوباما وسيف فاروق جعفر، فى محاولات لاستعادة زمام الأمور وتحقيق الثلاث نقاط فى المباراة، وكاد مصطفى شلبى أن يحقق ذلك فى الدقيقة 90 بتصويبة قوية تصدى لها حارس بلدية المحلة.

وبهذا التعادل يرفع الزمالك رصيده للنقطة 42 فى المركز السادس لجدول ترتيب “دورىNile”، مع الوضع فى الاعتبار أن الفريق سيفقد 3 نقاط فى نهاية المسابقة ضمن عقوبة الانسحاب أمام الأهلى، فيما رفع بلدية المحلة رصيده للنقطة 24 فى المركز السادس عشر، وهو أول مراكز الهبوط.