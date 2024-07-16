الأهلى يسعى لمواصلة انتصاراته فى الدوري أمام مودرن سبورت الليلة

فى التاسعة من مساء اليوم «الثلاثاء» بتوقيت القاهرة، وعلى ملعب استاد القاهرة الدولى، يلتقى فريق النادى الأهلى مع نظيره فريق مودرن سبورت فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدورى الممتاز «دورىNile».

وتعتبر مباراة الأهلى ومودرن سبورت، مباراة ذات أهمية كبيرة فى رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره فى جدول الدورى، حيث يتعين على الأحمر الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى.

ويقوم المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم فى النادى الأهلى مارسيل كولر، بتصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز، لضمان تحقيق انتصار جديد على مودرن سبورت ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدورى بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

ويأتى فريق النادى الأهلى فى المركز الثانى برصيد 60 نقطة، بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 57 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً، فيما يأتى فريق مودرن سبورت فى المركز الرابع لجدول المسابقة برصيد 47 نقطة، بعدما لعب 29 مباراة حقق 12 فوز وتعادل فى 11 مباراة وخسر 6 مواجهات وسجل 31 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.

وكان النادى الأهلى، قد فاز على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى آخر ظهور بمسابقة الدورى، فيما فاز مودرن سبورت على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى الجولة الاخيرة للمسابقة.

ومن جهته طالب المدير الفنى للنادى الأهلى، السويسرى مارسيل كولر، لاعبيه بضرورة حصد الفوز فى لقاء الليلة لتعزيز فرصهم بالتتويج بالدورى، ويستعيد المارد الأحمر جهود نجميه محمود كهربا وبيرسى تاو فيما يستمر غياب على معلول وعمرو السولية وأحمد عبد القادر للإصابة.

ويضع كولر آمالًا عريضة على لاعبيه المتألقين أمثال وسام أبو على وإمام عاشور وحسين الشحات ومروان عطية ومحمد الشناوى لتحقيق الفوز الليلة.

فيما طالب المدير الفنى لمودرن سبورت طلعت يوسف، لاعبيه بضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الليلة أمام حامل لقب الدورى الممتاز وبطل أفريقيا، لضمان استمرار فريقه فى المربع الذهبى للمسابقة فى الأمتار الأخيرة للبطولة.

كما يعقد طلعت يوسف آمالا عريضة على نجومه عبد الكبير الوادى وأحمد عاطف وغنام محمد ومحمد محمود لتحقيق نتيجة إيجايبة أمام الاهلى الليلة.