سياسة جوزيه جوميز و«اكتشاف» مواهب الناشئين فى الزمالك

فى ظل ابتعاد نادى الزمالك عن المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم، بدأ المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم فى نادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، فى اتباع سياسة الاعتماد على عدد من اللاعبين الناشئين، على أمل اكتشاف أفضلهم فى الفترة الحالية.

وفى كل مباراة يقوم جوزيه جوميز، بتصعيد أسماء جديدة من قطاع الناشئين ويقوم بضمهم لقائمة المباراة، وكان آخرها مباراة الفارس الأبيض أمس «الإثنين» أمام بلدية المحلة، والتى شهدت الاعتماد على 60% من الناشئين.

سياسة جوميز، والتى تهدف لاكتشاف مواهب الشباب والناشئين، إلا أنها فى الحقيقة اختبار حقيقى لهؤلاء اللاعبين، لتقديم أوراق اعتمادهم للمدير الفنى والجماهير البيضاء، ما يستلزم تعامل خاص مع هؤلاء اللاعبين لتحقيق أكبر استفادة ممكنة منهم.

جوزيه جوميز بدأ مباراة بلدية المحلة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: محمد صبحى، خط الدفاع: سيد عبد الله «نيمار»، حمزة المثلوثى، أحمد مجدى، حسن أبو المعاطى، خط الوسط: محمد أشرف «روقا« محمد السيد، ترافيس موتيابا، خط الهجوم: حازم أسامة، ناصر منسى، عمار ياسر، وهذا التشكيل يشهد وجود عناصر عديدة من الشباب.