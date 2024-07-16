تعرف على آخر تطورات عمل لجنة التحقيق فى وفاة أحمد رفعت

كشف المتحدث الرسمى باسم وزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلى، عن آخر تطورات عمل اللجنة المشكلة للتحقيق، فى وفاة اللاعب أحمد رفعت لاعب نادى مودرن سبورت، وحقيقة تحويل ملف اللاعب إلى النيابة العامة.

وقال محمد الشاذلى فى تصريحات إعلامية: «التحقيقات فى أزمة وفاة أحمد رفعت ما زالت جارية، مشيرًا إلى أن اللجنة المشكلة من قبل وزير الرياضية والمستشارين تعمل يوميًا، ولم تخطرنا اللجنة الاستشارية حتى الآن بموعد نهاية التحقيقات، ولن نستطيع الإفصاح عن أى تطورات حاليًا».

وأضاف المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة: «اللجنة المشكلة للتحقيق فى وفاة اللاعب أحمد رفعت، فى انعقاد مستمر حتى انتهاء التحقيق، وتتطلع على المستندات وتفحص الملابسات الخاصة بعملية سفر وعودة اللاعب، ولا يمكن تحديد موعد محدد لإنهاء عملها، ولكن فى غضون أسبوع أو 10 أيام ستصدر نتائج هذه اللجنة».

وأختتم المتحدث الرسمى باسم وزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلى تصريحاته، قائلًا: «اللجنة المشكلة حاليًا للوقوف على أسباب أزمة أحمد رفعت، بها مجموعة من الأطباء والمتخصصين في الرعاية الطبية، ويتم الآن إجراء تحقيق مغلق ويتم عقد اجتماعات يوميًا، وحال احتياج أى أوراق من نادى مودرن سبورت أو اتحاد الكرة أو اللجنة الأولمبية، فهناك لجنة أخرى تحصل عليها».