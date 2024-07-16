احتفالات جنونية للاعبى إسبانيا فى مدريد بلقب اليورو

شهدت ساحة سيبيليس فى العاصمة الإسبانية مدريد، احتفالات جنونية من جماهير «الماتادور» مع اللاعبين، عقب التتويج بلقب يورو 2024 لكرة القدم.

وتمكن منتخب إسبانيا من اعتلاء منصة التتويج بلقب اليورو، بعد الفوز على حساب منتخب إنجلترا فى المباراة النهائية للبطولة القارية، بنتيجة 2-1 فى برلين.

وجال لاعبو المنتخب الإسباني، صباح أمس «الإثنين» فى حافلة مفتوحة، شوارع العاصمة الإسبانية مدريد، للاحتفال مع الجماهير بلقب اليورو الغائب عن البلاد منذ أكثر من 12 عاما.

واستقبل الآلاف من الجماهير الإسبانية اللاعبين في ساحة سيبليس بالعاصمة مدريد، من أجل الاحتفال بلقب البطولة الأوروبية مع اللاعبين، وخلال الحفل قام ألفارو موراتا قائد ومهاجم منتخب إسبانيا، بتقديم كل لاعب للجماهير.

وقال موراتا في بداية الاحتفالات: «لقد كبرنا فى كرة القدم ونحن نشاهد الجيل الذهبى، ولقد تعلمنا منهم عقلية الانتصار والايمان بقدراتنا».

وفض المنتخب الإسبانى الشراكة مع ألمانيا المتوجة في 1972، 1980 و1996، لينفرد بالرقم القياسى بعدد ألقاب البطولة القارية برصيد أربعة ألقاب بعد تتويجه في 1964، 2008، و2012.

كما حطمت إسبانيا الرقم القياسى لأكبر عدد من الأهداف التى يسجلها منتخب واحد فى نسخة واحدة من البطولة القارية، بتسجيلها 15 هدفا فى النسخة الحالية.