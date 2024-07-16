برلماني: تشكيل لجنة متخصصة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني تعكس رؤية حكومية واعية

أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التواصل مع مجلس أمناء الحوار الوطني عبر جلسات نوعية متخصصة من الوزراء المعنيين.

وقال عباس: إن هذه التوجيهات تعكس رؤية حكومية واعية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتطوير الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

وأوضح: أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنسيق بين الوزارات وتحديد الأولويات الوطنية بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

وأكد على أن عقد هذه اللجان المتخصصة يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية عمل الحكومة على تنفيذ توصيات الحوار الوطني التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من تحديات بالداخل والخارج تتطلب رؤية مختلفة وأفكارا جديدة وغير تقليدية في إدارة أمور البلاد خلال الفترة المقبلة.

ولفت النائب إلى أن تولي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مهام التنسيق بين الحكومة والحوار الوطني تأكيد على جدية الحكومة في تنفيذ التوصيات المهمة لدعم الدولة المصرية وتحقيق التنمية المستدامة.

يشار إلى أن أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة التواصل المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني؛ عبر جلسات نوعية متخصصة من الوزراء المعنيين، بهدف العمل على ترجمة توصيات ومخرجات المرحلة الأولى لبرامج تنفيذية، وفقاً للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، على أن يتولى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مهام التنسيق في تلك الملفات مع الوزراء المعنيين، منوها إلى أنه سيتم عقد اجتماع دوريّ مع اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ومجلس أمناء الحوار الوطني، بحضور رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة تنفيذ المخرجات.