رسالة غامضة من وكيل أحمد رفعت تُثير الجدل

أثار وكيل أعمال اللاعب أحمد رفعت، نادر شوقى، الجدل برسالة غامضة مجددا، بعد مرور فترة طويلة ولم يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات فى أزمة الراحل أحمد رفعت رحمه الله.

نشر نادر شوقى رسالة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «إكس»، عبر فيها عن ساعة الرمال الشهيرة معلقا عليها «ايه»؟!.. مصحوبة بعلامتى تعجب واستفهام.

تأتى تغريدة نادر شوقى بعد مرور الفترة التي حددتها وزارة الشباب والرياضة، من خلال متحدثها الرسمى فى وقت سابق بأن إعلان نتيجة التحقيقات فى أزمة الراحل أحمد رفعت، ستكون خلال أسبوع، وقد انتهت بالفعل، ليشير شوقى بساعة الرمال وعلامتى الاستفهام والتعجب.

وكان اللاعب أحمد رفعت رحمه الله، قد أشار قبل وفاته بأيام قليلة، خلال أحد اللقاءات التلفزيونية إلى أن ما تعرض له كان بسبب شخصين، استغلا نفوذهما في إيذائه نفسيا ومعنويا، وهو ما تكشفت عن الأحداث لاحقا بوجود أزمة كبيرة تعرض لها اللاعب، وانتهت بوقوعه تحت طائلة القانون بسبب خطأ إدارى، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة النتائج النهائية.