وزير الشئون النيابية: جمهوريتنا الجديدة ستُبنى بفكرنا المشترك ورؤيتنا الجماعية

انتهت أمس الاثنين، الجلسات اللجنة الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وتوجه المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وللمستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة الموقرة، وسعادة النائب محمد ابو العينين، نائب رئيس اللجنة ووكيل مجلس النواب، على دعمه ورعايته لأعمال هذه اللجنة الموقرة، وتمكينه للنواب من دراسة بيان الحكومة في ممارسة تشريعية دستورية تضيف للتراكم البرلماني وتقدرها الحكومة وتحترمها.

وصرح المستشار محمود فوزي أن أعمال اللجنة سارت على مدار ستة أيام كاملة في نظام وحكمة، وصدق النواب فيما عاهدوا الله عليه، فجاءت دراسة اللجنة الواعية لبيان الحكومة، في قراءة دقيقة، طرحت فكرًا ورأيًا، أثمرت عن مخرجات هي بالتأكيد ستكون محل تقدير الحكومة، والتي ما كانت لولا حكمة إدارتها التي ظهرت ثمرة نجاحها فيما حصدته هذه الجلسات من ملاحظات ورؤى، طرحت خلال ساعات عمل تجاوزت الخمسين ساعة عمل متصلة من الجهد الصادق، والفكر المتأني خلال إحدى عشر جلسة كاملة.

وأكد فوزي أن الملاحظات التي أبدتها اللجنة، ورؤيتها التي طرحتها محل اعتبار وتقدير، مشيرًا إلى أن جمهوريتنا الجديدة ستُبنى بفكرنا المشترك ورؤيتنا الجماعية، معربًا عن ثقته في نواب الأمة، الذين هم صوتها الصادق ونبضها الأمين.

وأضاف “فوزي” أن الجلسات شهدت عصفًأ ذهنيًا كبيرًا، اختلفت فيه الرؤى، ولكن جمعها الصدق على حب هذا الوطن والإخلاص له، متوجهًا بالتحية والتقدير لمن توافق مع برنامج الحكومة، وكل الاحترام لمن اختلف، وستعمل الحكومة مع الرؤيتين، مشيرًا إلى أن دلالة الثقة في دقة البيان، وما سطرته الحكومة في منهجية (معا نبني مستقبلا مستداما) ستكون دافعًا لتحدي أقسمت هذه الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يمين الولاء على قبوله واستكمال مسيرة بناء أرسى قواعد مبناها السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي وسيكون الحصاد دومًا لأبناء هذا الشعب العظيم.

وواصل: “جمهوريتنا الجديدة تتسع للجميع، أغلبية ومعارضة، وسنكون جنبًا إلى جنب وساعدًا بساعد نتشارك البناء والتنمية الشاملة، وما هذا على شعب مصر بكثير”.