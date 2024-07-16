جاريث ساوثجيت يستقيل من تدريب منتخب إنجلترا

أعلن المدير الفنى لمنتخب إنجلترا لكرة القدم جاريث ساوثجيت، اليوم “الثلاثاء”، استقالته من منصبه بعد هزيمة فريقه فى نهائى بطولة أوروبا 2024 أمام إسبانيا، وهى الهزيمة الثانية على التوالى للمنتخب الإنجليزى فى نهائى البطولة القارية، “يورو 2024”.

وقال جاريث ساوثجيت فى بيان له، جاء فيه: “كإنجليزى فخور، شرفت باللعب لمنتخب إنجلترا والعمل مديرا فنيا له. كان ذلك يعنى كل شىء بالنسبة لى، وقد بذلت قصارى جهدى”.

وأضاف ساوثجيت: “لكن الوقت قد حان للتغيير، وبداية فصل جديد.. نهائى بطولة أوروبا فى برلين يوم “الأحد” الماضى أمام إسبانيا كانت مباراتى الأخيرة كمدرب لمنتخب إنجلترا”.

وجاءت استقالة ساوثغيت من منصبه كمدرب لمنتخب إنجلترا بعد ثمانى سنوات فى المنصب.

وكان جاريث ساوثجيت، قد قاد المنتخب الإنجليزى إلى نهائى بطولة أوروبا 2024، حيث خسر أمام إسبانيا يوم “الأحد الماضى بهدفين مقابل هدف.