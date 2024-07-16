لجنة المنشطات ترفع الإيقاف الإجبارى عن رمضان صبحى

قامت لجنة المنشطات المصرية، بإخطار الإتحاد المصرى لكرة القدم برفع عقوبة الايقاف الإجبارى عن اللاعب رمضان صبحى لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، ليصبح من حقه المشاركة مع فريقه بداية من الغد.

واستقرت لجنة المنشطات على رفع عقوبة الإيقاف الإجبارى عن رمضان صبحى، بعدما خضع اللاعب لجلستى استماع فيما نسب إليه من وجود تلاعب فى إحدى عينات التحاليل، وكانت لجنة المنشطات موقعة على اللاعب عقوبة إيقاف إجبارى لحين صدور الحكم النهائى، ثم قررت اللجنة رفع العقوبة لحين صدور الحكم النهائى بعد جلستى الإستماع.