وزارة العمل: ختام برنامج تدريبي للفتيات بالبحر الأحمر

اختتمت مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر ، فعاليات الدورة التدريبية التاسعة والعشرون من البرنامج التدريبي للفتيات ، والمنفذة بوحدة التدريب المتنقلة بمدينة الغردقة ، على مهنة التفصيل والحياكة، لعدد 20 متدربة فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ، ومبادرة ” مهنتك مستقبلك ” لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل ، وتسليم شهادات إتمام التدريب للخريجات ، وذلك بعد اجتياز الاختبارات النظرية والعملية ، وانتهاء ساعات التدريب المعتمدة بواقع 150 ساعة تدريبية ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل ، ضمن جهود المديرية فى تنفيذ خطة التدريب للعام 2023 / 2024 ، وتوفير مزيد من برامج التدريب المجانية للشباب من الجنسين لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل من خلال الحصول على فرصة عمل لائقة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى التى تتعاون مع المديرية وأجهزتها التابعة داخل المحافظة وخارجها ، أو التنسيق مع الجهات المعنية لمساعدة الشباب فى بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة ..

وأوضح أشرف عبد الحميد مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك التدريبات تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بالإهتمام بالتطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، من خلال تدريبهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير أو متوسط ، وأضاف مدير المديرية أن الفعاليات تضمنت تسليم المتدربات شهادات إتمام التدريب المهنى ،مؤكداً على أن جميع الدورات التدريبية تقدم بالمجان للمتدربين حتى يتمكنوا من الحصول على فرص عمل لائقة او بدء مشروع صغير أو متناهي الصغر ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى ..