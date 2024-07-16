وزارة العمل: وفد من مديرية العمل يقدم واجب العزاء لأسر العمال المتوفين بحادث الأقصر

Sign in
Sign in
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
قالت وزارة العمل فى بيان لها ، ان وفد من مديرية العمل بمحافظة سوهاج قدموا واجب العزاء باسم وزير العمل محمد جبران لأهالي المتوفين في الحادث الجسيم في مطبق صرف صحي الطود (نجع مسلم) بمحافظة الاقصر، حيث توجه وفد من مديرية العمل (10 من مديري المناطق و الادارات بالديوان ومكاتب العمل ) لمحل إقامة المتوفين ، مقدمين واجب العزاء ، وداعين الله لهم بالصبر والسلوان ،وللضحايا بالرحمة والمغفرة ، وإخطار اهل المتوفين بضرورة استكمال الأوراق لاتخاذ اللازم من قبل الوزارة تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل بعد الحادث ، للإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بصرف 200 الف جنيه لثلاثة عمال من العمالة غير المنتظمة، لقوا حتفهم ، في حادث بيارة صرف صحي بمحافظة الأقصر،وذلك من بند “مواجهة الحوادث “،بحسابات العمالة غير المنتظمة بالوزارة ..
يذكر أن الحادث أسفر عن أن ثلاثة شباب لقوا مصرعهم داخل بيارة صرف صحي بمركز ومدينة الطود جنوب محافظة الأقصر، أثناء عملهم في تنظيفها، إثر تزايد انبعاثات روائح الغازات السامة التي تسببت في خنقهم وموتهم في الحال، وجميعهم يعملون لدى مقاول،و من محافظة سوهاج،وهم إبراهيم عاطف محمد ابراهيم، 20 سنة،واحمد عاطف محمد ابراهيم، 23 سنة،وعبدالوهاب محمود فهمى 18 سنة.
الموضوع السابق
وزارة العمل: تسليم شهادات إتمام التدريب المهنى لخريجي الوحدة المتنقلة الجديدة بالإسكندرية
التعليقات متوقفه