وزارة العمل: بدء برامج للتدريب المهنى للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل ببنى سويف

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة بنى سويف افتتحت فعاليات البرامج التدريبية المهنية المجانية على مهن التفصيل والخياطة ، والمشغولات اليدوية والتطريز ، والتى يجرى تنفيذها فى مركز التدريب المهني بشرق النيل بني سويف ، ضمن برنامج تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم طبقاً لاحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في 8 محافظات في صعيد مصر،لتؤهل الشباب على 5 مهن مُستقبلية ،هي محافظات:أسوان ، والأقصر، وقنا ، وسوهاج ، وأسيوط ، والمنيا ، وبنى سويف ، والفيوم ” ،على مجالات ومِهن :الطاقة الشمسية ، والتفصيل والخياطة ، وصيانة المحمول ، وصيانة الحاسب الآلي ، والتطريز اليدوى ،لإكساب الشباب من الجنسين من سن 18 إلى 35 سنة على التدريبات والمهارات الحديثة ،التى ترفع من قُدراتهم،وتعمل على تعزيز حصولهم على فرص عمل مختلفة بسوق العمل، وذلك فى إطار التعاون المُثمر بين “الوزارة” وبرنامج الأغذية العالمى WFP ” ، وشركة “قُدرة للتنمية والحلول التكنولوجية” فى مجال تنمية رأس المال البشري وفقاً لمتطلبات سوق العمل الحديثة،وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة

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وأوضح أحمد نظمى مدير مديرية العمل ببنى سويف ، أن تلك التدريبات تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بالإهتمام بالتطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، من خلال تدريبهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير أو متوسط ، وأضاف مدير المديرية أن التدريب يجرى تحت إشراف أحمد معوض وكيل المديرية ، وعامر هاشم مدير إدارة بحوث العمالة والتدريب ، كما أعرب المتدربين عن سعادتهم بالتدريب، وتطلعهم للبدء في الإلتحاق بسوق العمل فور انتهاء التدريب ، ومؤكداً إستمرار تقديم مزيد من البرامج التدريبية المجانية للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل الداخلى والخارجى ..