وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفيرة الإمارات بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك

استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، السفيرة مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

تم خلال اللقاء التباحث حول فرص تعزيز التعاون المشترك، وذلك بحضور السيد سامي النقبي رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بسفارة الإمارات بالقاهرة، وعدد من قيادات الوزارة.

رحب المهندس محمد شيمي بالسفيرة مريم الكعبي والوفد المرافق لها، مؤكدا على خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، ومتانة الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون في مختلف المجالات.

أكد المهندس محمد شيمي، أن محفظة الشركات التابعة للوزارة تضم كيانات صناعية ضخمة وهامة، وهناك العديد من مشروعات التحديث والتطوير الجاري تنفيذها في مجالات وقطاعات متنوعة بهدف تنمية هذه الصناعات وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي وتحقيق قيمة مضافة.

استعرض المهندس محمد شيمي، العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة في قطاعات وأنشطة متعددة، مؤكدا انفتاح الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والترحيب بمختلف أنواع وأساليب الشراكة التي تحقق مصلحة جميع الأطراف، ومشيرا إلى حرص الحكومة على تذليل أي معوقات تواجه المستثمرين وتيسير الإجراءات أمام تنفيذ مشروعاتهم.