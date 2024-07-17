نائبة بالشيوخ تُشدد على دور القطاع الخاص والمجتمع المدني لتوفير فرص عمل مستدامة مع طبيعة البيئة المحلية للصعيد

شاركت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ و رئيس مجلس أمناء كيان في اللقاء الذي نظمه اللواء مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، والذي يأتي في إطار إستراتيجية الدولة لتشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كأحد المحاور الرئيسية فى رؤية مصر 2030.

واستهدف اللقاء مناقشة تعزيز الإستثمار المحلي في صعيد مصر وناقش اللقاء سبل تعزيز الفرص التنموية ذات الطابع الاستثماري في الصعيد من خلال مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، والتي تستهدف توفير فرص عمل مستدامه ومتسقة مع طبيعة البيئة المحلية للمحافظة.

وأشادت النائبة بنماذج المجمعات التي تم عرضها أثناء اللقاء، مشيرة إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص لضمان تحسين الجوده ، وتعزيز فتح الأسواق الداخلية و تحقيق الشراكات مع المصدرين.

وأكدت سها سعيد على ضروره شراكة المجتمع المدني لضمان وصول فرص العمل لمستحقيه من أبناء المحافظات، ومعرفه طبيعة المشروعات التي ترتفع فرص نجاحها حسب احتياج او امكانيات المحافظة.

وناقش الاجتماع الشراكة فى مختلف المجالات التي تعمل بها الهيئة لما له من دور بارز فى جذب الإستثمارات، لإيجاد بيئة استثمارية جديدة للأعمال ولجذب رؤوس الأموال، عبر مجموعة من المشروعات الكبرى التي تنفذها الهيئة بكافة محافظات الصعيد.

جاء ذلك بحضور كلاً من النائبة سها سعيد، النائب الدكتور أكمل نجاتي أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور هاني السلاموني – المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة إنروت الإنمائية الإستشارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، اللواء خالد كمال رئيس مجلي إدارة الشركة المصرية للصيد ومعداته، المهندس هشام العيسوي رئيس المجلس التصديري للصناعات والحرف اليدوية.

وحضر من الهيئة كلاً من اللواء محمد البهنساوي – رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، اللواء حسام النمر – رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات، الدكتور مازن شقوير – مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، الدكتورة صفاء حسني إدارة متابعة المشروعات بالمكتب الفني.