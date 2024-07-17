البرلمان يناقش غدًا تقرير اللجنة الخاصة بمناقشة برنامج الحكومة

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، جلسته البرلمانية في تمام الحادية عشر صباحًا، غدًا الخميس، بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية، وذلك لمناقشة التقرير النهائي بشأن برنامج الحكومة في ضوء عمل اللجنة البرلمانية الخاصة التي تم تشكيلها لمناقشته.

وعقدت اللجنة البرلمانية الخاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين اجتماعات مكثفة في حضور الوزراء الجدد لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة، حيث بدأ مناقشات الأربعاء الماضي وانتهت آخر اجتماعتها أول أمس الاثنين، ووضعت تقريرها النهائي في 59 صفحة، والذي من المقرر أن يتم مناقشته غدًا الخميس بالجلسة العامة.