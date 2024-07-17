الأهلى يعلن رسميًا التعاقد مع يوسف أيمن

أعلن النادى الأهلى مساء اليوم «الأربعاء»، التعاقد بشكل رسمى مع لاعب الدحيل والمنتخب القطرى يوسف أيمن، لمدة عام على سبيل الإعارة.

وفى وقت سابق، كان النادى الأهلى قد أنهى إجراءات ضم يوسف أيمن ليكون أول صفقاته فى الميركاتو الصيفى الحالى، بالأخص بعدما حضر إلى مصر رفقة وكيل أعماله وتم الاتفاق على كافة الشروط الخاصة باللاعب.

وأوضح الموقع الرسمى للأهلى على شبكة الإنترنت، أنه تعاقد مع يوسف أيمن لمدة عام على سبيل الإعارة، وذلك بعد إنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية، مُضيفًا أن المدافع صاحب الـ25 عامًا سوف ينضم إلى تدريبات الفريق الأول وفقًا لرؤية المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم فى النادى الأهلى، السويسري مارسيل كولر.

ولعب يوسف أيمن في الموسم الحالى 2023-24 24 مباراة مع الدحيل القطرى بواقع 1881 دقيقة، سجل خلالهم هدفين فقط وقدم تمريرتين حاسمتين، ولا يعلم الكثير أن يوسف أيمن بدأ حياته الكروية فى النادى الأهلى فى عام 2009، وانتقل إلى الدورى القطرى، قبل أن يعود مجددًا للفريق الأحمر على سبيل الإعارة.