الـ«فيفا» يغلق ملف بوطيب ويرفع إيقاف القيد عن الزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ«فيفا» إغلاق قضية مهاجم الزمالك السابق، المغربى خالد بوطيب، ضد النادى بسبب المستحقات المتأخرة، ورفع إيقاف القيد عن النادى فى هذه القضية.

وأرسل الاتحاد الدولى خطابًا الـ«فيفا»، لنادى الزمالك جاء فيه: «نشير إلى المسألة المذكورة أعلاه وعلى وجه الخصوص إلى طلبنا الذى أرسلناه فى 06 فبراير 2024 إلى الدائن، السيد خالد بوطيب، والذى طلبنا مزيدًا من المعلومات من الطرف المذكور. نبلغ الأطراف بموجب هذا بأن طلبنا لم يتم الرد عليه من قبل المدعى».

وأضاف: «وكما ذكرنا فى رسالتنا، فقد أبلغنا الدائن بأنه فى حالة عدم تلقينا ردًا خلال الموعد النهائى المذكور، سنفترض أن المبالغ المستحقة قد تم سدادها وسنقوم بإغلاق القضية ورفع حظر التسجيل المفروض».

وأوضح الخطاب: «نتيجة لذلك، نبلغكم أن الإجراءات الحالية ضد المدعى عليه، نادى الزمالك، قد تم إغلاقها وتم رفع الحظر المفروض على تسجيل أى لاعبين جدد».

وتابع: «وعلى هذا النحو، يُطلب من الاتحاد المصرى لكرة القدم أن يرفع فورًا حظر التسجيل المفروض على نادى الزمالك على المستوى الوطنى».

وأتم الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ«فيفا»: «نود أن نوضح أن هذا الأمر يتعلق حصريًا بالحظر المفروض وفقًا للقرار ولا يخل بأى حظر تسجيل آخر قد يتم فرضه حاليًا على المدعى عليه».