وزيرة التضامن الجديدة تتجاوز اختصاصاتها القانونية

ذكرت د . مايا مرسى وزيرة التضامن فى بيانها أمام لجنة مناقشة برنامج الحكومة بالنسبة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات أكدت على أنه سيتم إقرار زيادة سنوية لا تزيد على 15%، وتحديث وتطوير نظام المعلومات ووسائل تقديم الخدمات التأمينية للمتعاملين مع الهيئة وإنهاء التعامل الورقي نهائيًا لتحسين الصورة الذهنية للهيئة لدى المواطنين، وزيادة منافذ تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير مقرات هيئة التأمينات، والتوسع فى التغطية التأمينية والعمل على مد مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل كافة فئات المجتمع وفتح آفاق جديدة لاستثمار أموال التأمينات من خلال الاستثمار العقاري .

تعليق :

الدكتورة وزيرة التضامن تجاوزت اختصاصاتها فيما يخص التأمينات الاجتماعية حيث حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 أن:

– مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هو الذى يقترح نسبة الزيادة السنوية القانونية للمعاشات ويرفعها رئيس الهيئة لرئيس الجمهورية.

– كل سبل التطوير التى ذكرتها فى الهيئةهى أيضا من اختصاص مجلس ادارة الهيئة وتحسين الصورة الذهنية للمواطنين عن الهيئة ومد مظلة التأمينات، تمت ترجمتها فى صورة تكليفات رئاسية من السيسي لرئيس هيئة التأمينات الاجتماعية اللواء جمال عوض فى اللقاء الذى تم بينهما.

– استثمار أموال الهيئة من اختصاص لجنة الاستثمار المختصة بالهيئة تحت إشراف ومتابعة مجلس إدارة الهيئة.

ولذا فهى مقدمة لتنازع السلطات بين الوزيرة الجديدة ورئيس مجلس إدارة الهيئة، وفى حالة اشتداد الصراع قد نشهد محاولات من الوزيرة لإجراء بعض التعديلات التشريعية التى تعيد للوزيرة سيطرتها على الهيئة بأن تكون رئيسة مجلس إدارة الهيئة مما يطيح باستقلالية الهيئة التى نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مستغلة نصا فى القانون يقول بتبعية الهيئة لوزارة التضامن الاجتماعي دون أية تفصيلات او اختصاصات أو تحديد حدود تلك العلاقة، وهو ما كتبت عنه سابقا أن القانون يعلن استقلال الهيئة فى مادة وفى أخرى يقول إنها تتبع وزارة التضامن الاجتماعي، وأي صراع سيكون ضحاياه المؤمن علبهم وأصحاب المعاشات.

– قولها بشكل مبهم عن زيادة المعاشات بنسبة لا تزيد على (15%) أحدثت لبسا عند أصحاب المعاشات بأن هناك زيادة جديدة، وهذا غير صحيح لأن الزيادة المستحقة عن العام المالي الجارى قد صدر بها قرار جمهوري تبعه تشريع قانونى صدر عن البرلمان، وتم الصرف من أول مارس الماضى، وهى بذلك ساهمت فى توسيع نشر مسلسل أخبار زيادة المعاشات الحادث والمستمر منذ فترة، وهو غير صحيح مما يصيب أصحاب المعاشات بالصدمة والإحباط فى ظل تدنى قيمة المعاشات أصلا .