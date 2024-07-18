الإسكان”: شركات المقاولات المصرية تمتلك خبرات كبيرة بتنفيذ مشروعات الصرف الصحي الجديدة

استقبل ابوبكر الغاوي، وزير الإسكان والتعمير الليبي، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في عددٍ من المجالات.

وناقش وزير الإسكان والتعمير الليبي، مع نائب وزير الإسكان المصري، أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين المصري والليبي فيما يخص مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في التخطيط العمراني، والاستفادة من خبراتها في هذا المجال لتنفيذ الخطط العمرانية الليبية أسوة بما تم من التجارب المصرية في معالجة العشوائيات في مصر، وفي إطار الخطة الوطنية الليبية للصرف الصحي والإمداد المائي.

ونقل الدكتور سيد إسماعيل، تحيات شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معربا عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، ومؤكدا أهمية التعاون بين الجهات العاملة في مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وتبادل الخبرات لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لكافة الأطراف.

وخلال اللقاء، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الإسكان بين ليبيا ومصر، واستعراض موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في البلدين، بجانب مناقشة أوجه التنسيق المتاحة بين البلدين في إطار الخطة الوطنية للصرف الصحي والإمداد المائي بليبيا، وكيفية الاستفادة من الخبرات المصرية العريقة لشركات المقاولات والخبراء المصريين.

واستعرض الحضور العديد من الأفكار لإمكانية اشتراك الشركات المصرية في تنفيذ العديد من المشاريع المستقبلية في ليبيا وفقاً للمخططات الليبية لتحقيق أهدافها، كما ناقش الحضور أهداف ورشة العمل المزمع عقدها في طرابلس، والتي سيقدم فيها الوفد المصري رؤى وأفكارًا جديدة، يليها زيارة ميدانية للمشروع الدائري الثالث.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن شركات المقاولات المصرية الكبرى والخبراء والاستشاريين المصريين يمتلكون خبرات كبيرة جدآ فيما يخص تخطيط وادارة وتنفيذ مشروعات الصرف الصحي الجديدة، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة المحطات القائمة، وغيرها من المشروعات.

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها شركات مياه الشرب والصرف الصحي بكافة محافظات مصر، في مجال تشغيل وصيانة محطات المعالجة، مؤكدا ان تلك الشركات على أتم الاستعداد للاشتراك في عملية تشغيل وصيانة محطات المعالجة في ليبيا.

كما تم مناقشة فكرة وضع بروتوكول تعاون بين الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك بوزارة الإسكان المصرية، مع جهاز المشروعات الليبي، الذي يلعب دورًا حيويًا في تحديد أولويات المشروعات وتقييمها فنيًا وماليًا.

واتفق الحضور على أهمية الاستفادة من آلية مراقبة ومتابعة وتنظيم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، والتي يقوم بها الجهاز التنظيمي في مصر، وعقد اجتماعات تنسيقية بهدف دراسة إمكانية إنشاء جهاز لتنظيم مرافق مياه الشرب والصرف الصحي في ليبيا.