خبير اقتصادي: برامج الحماية الاجتماعية مسكنات وليست علاجا .

مع استمرار أزمة ارتفاع اسعار السلع والخدمات وموجة التضخم وانزلاق العديد من الأسر تحت خط الفقر أعلنت وزارة التضامن الاجتماعة عن إضافة 73 ألف أسرة جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» بداية من شهر يوليو الجاري، وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» على مستوى محافظات الجمهورية,وبذلك وصل حجم تمويل برنامج «تكافل وكرامة» إلي 41 مليار جنيه العام المالي الجارى فيما وصل عدد المستفيدين ما يقرب من ٢١ مليون مواطن يمثلون 5.2 مليون أسرة.

وأرجع د”شريف الدمرداش “الخبير الاقتصادى ضم أسر جديدة لنظام المساعدات المشروطة تكافل وكرامة كنوع من الحماية الاجتماعية للاسر الفقيرة مشيرا إلى أن الاجراءات التى انتهجتها الحكومة خلال السنوات الاخيرة مثل تحرير سعر الصرف وتقليص الدعم وزيادة معدلات التضخم وارتفاع الاسعار أدت الى ادراج فئات كثيرة تحت مسمى الفقراء ,خاصة ان الزيادة فى الاجور لا تتناسب مع ارتفاع الاسعار ولا مع معدلات التضخم وبالتالى تزايد أعداد الفقراء وأصبح أغلب المواطنين غير قادرين على مواصلة العيش الكريم..وبالتالى تتجه الحكومة إلى برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة وضم أسر جديدة .وأكد الدمرداش أن هذه المساعدات مجرد مسكنات وليس علاج للأزمة مشير إلى نعيش أزمة حقيقية حلها الوحيد هو اصلاح اقتصادى حقيقى وليس مجرد اصلاح نقدى,وهذا الاصلاح يتطلب زيادة السلع والمنتجات المصنعة محليا,وضبط الاسعار واحكام السيطرة على الاسواق.