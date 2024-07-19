مايا مرسي والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يبحثان تعزيز أطر التعاون المشترك

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي السيد اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر والوفد المرافق له..

تناول اللقاء بحث تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين، وفى مقدمتها اتفاقية مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك التطلع لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة فى عدد من الملفات المتعلقة بالتطوع وملفات العمل المشترك