كهربا وتاو ورضا ونيدفيد.. فى تشكيل الأهلى أمام الألومنيوم

أعلن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مارسيل كولر، عن تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته أمام الألومنيوم فى المباراة التى تجمعهما مساء اليوم “الجمعة”، على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2023-2024.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير – الدفاع: محمد هانى، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، عمر كمال – الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، كريم نيدفيد – الهجوم: بيرسى تاو، رضا سليم، محمود كهربا

لعب الأهلي مع الألومنيوم مباراة واحدة فى تاريخ لقاءات الفريقين فى كأس مصر، وكانت في نفس الدور الـ32 موسم 2016-2017، وانتهت بفوز الأهلي 6- صفر، أحرز عماد متعب ثلاثة أهداف وعمرو جمال هدفين وهدف لمؤمن زكريا.