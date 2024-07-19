الأهلى إلى دور الـ16.. فاز على الألومنيوم بصعوبة بالغة ويواجه فاركو

تمكن فريق النادى الأهلى من تحقيق فوزا عصيبا وبشق الأنفس على ضيفه الألومنيوم بهدف نظيف، فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر ليتأهل لثمن نهائي المسابقة.

جاء هدف الأهلى والمباراة الوحيد متأخرًا، عن طريق الظهير الأيمن اللاعب محمد هانى فى الدقيقة 90+3 من الشوط الثانى، بعد تصويبة قوية اصطدمت بدفاع فريق الألومنيوم ثم سكنت الشباك، لتقود المارد الأحمر وحامل لقب البطولة فى النسخة الماضية، لفوز عصيب بفى كأس مصر.

وفى الدقيقة 80 من عمر المباراة، أهدر مهاجم فريق النادى الأهلى وسام أبو علي ركلة جزاء، كادت أن تهدى الفريق الأحمر الفوز قبل نهاية اللقاء بعشر دقائق.

وبهذه النتيجة سيواجه فريق النادى الأهلى نظيره فريق فاركو فى المباراة القادمة فى ثمن نهائى كأس مصر.