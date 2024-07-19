جوزيه جوميز يدرس إراحة بعض لاعبى الزمالك لنهاية الموسم

كشفت تقارير إعلامية، أن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، يدرس فكرة منح بعض اللاعبين فى الفريق الأبيض لراحة سلبية حتى نهاية الموسم الكروي في مصر.

وأشارت التقارير الإعلامية، إلى أن جوزيه جوميز يريد منح اللاعبين الأساسيين فى فريق الزمالك راحة سلبية لنهاية الموسم نظرا لتلاحم المواسم فى مصر.

ويأتى ذلك بعد تلاشى أمل الزمالك فى الفوز باللقب المحلى للدورى الممتاز لكرة القدم “دورىNile” لخروجهم بشكل رسمى عن المنافسة لسوء النتائج التى تلاحق الفريق فى الفترة الأخيرة.