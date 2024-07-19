برلماني: برنامج الحكومة الجديدة في مجمله “إنشائي عام” غابت عنه التفاصيل والالتزامات الزمنية

علق النائب فريدي البياضي على برنامج الحكومة الذي تم عرضه على مجلس النواب بالأمس؛ قائلًا؛ إنه قبل الحديث عن البرنامج يجب الحديث عن التشكيل المحبط الذي يعبّر عن التمسك بنفس السياسات والأفكار التي أغرقتنا في مستنقع الديون وتسببت في فشل ذريع في العديد من الملفات.

وأضاف البياضي: أن تغيير بعض الوزراء دون تغيير السياسات ومن يقودونها يشبه تغيير بعض الأذرع دون تغيير الرأس الذي يحركها، أيضاً لا يمكن ان نغفل عن تعيين بعض الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد بل وثبت على بعضهم ذلك، أما عن البرنامج فهو برنامج في مجمله إنشائي عام غابت عنه التفاصيل والالتزامات الزمنية القياسية التي يمكن محاسبة الحكومة عليها وغابت عنه الأجندة التشريعية والقوانين التي يجب على الحكومة تقديمها وتعديلها.

وأكمل البياضي: للأسف حتى الأجزاء التي فيها تفاؤل او وعود في البرنامج لا أستطيع أن أصدقها لأن نفس رئيس الحكومة هو من قدم وعودًا لم يستطع تنفيذها مثل أزمة الكهرباء التي تعهد بانتهائها في شهر واحد واستمرت الأزمة اكثر من عام كامل! مثل وثيقة ملكية الدولة التي تعهدت فيها الدولة بخروجها وخروج مؤسساتها من مزاحمة القطاع الخاص في الاقتصاد والتوقف عن المنافسة غير العادلة له ولم يتم تنفيذ هذه الوثيقة رغم مرور عامين على صدورها، لذا أرفض منح الثقة لهذه الحكومة وأرفض استمرار سياساتها.