مارسيل كولر: الأهم فى مباريات الكأس تحقيق الانتصار وليس الأداء

قال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مارسيل كولر، فى تصريحات له فى المؤتمر الصحفى، عقب مباراة فريقه أمام فريق الألومنيوم: «مباراة اليوم كانت صعبة للغاية، لأننا واجهنا منافس يدفع بشكل رائع ومثل هذه المباريات نلعبها من أجل تحقيق الانتصار فقط».

وأضاف: «كنا الأفضل خلال أحداث الشوط الثاني في المباراة، ولكنني لا أنظر للأداء في مباريات الكأس لأن الأهم هو تأهلنا إلى الدور القادم، وأتذكر أننا في النسخة الماضية من البطولة انتصرنا بهدف نظيف على منتخب السويس في الدور ذاته، وأهدرنا ركلة جزاء أيضًا».

وتابع: «طلبت من اللاعبين في المحاضرة الفنية عدم التعالي والترخي أمام الألومنيوم، ولكن الفريق لم يكن في حالة إنسجام بسبب كثرة التعديلات في التشكيل، لأننا نضع في حسباننا مواجهة بيراميدز القادمة، والفريق يعاني من ضغط مباريات عنيف في الفترة الماضية».

وأتم: «الألومنيوم كان يدافع بـ 8 لاعبين تحت الكرة والمساحات في خطوطهم الخلفية قليلة للغاية، وهذا يحتاج مجهود أكبر لكي نستطيع تسجيل الأهداف، ولكن الأهم بالنسبة لنا أننا حققنا نتيجة إيجابية وفزنا اليوم، ومش لازم كل مباراة نكسب بـ 3 أو 4 أهداف».