مايا مرسي تشارك في ورشة عمل التنمية المحلية التعريفية للمحافظين ونوابهم ..

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في ورشة العمل التعريفية التي نظمتها وزارة التنمية المحلية وافتتحتها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية صباح اليوم السبت للسادة المحافظين ونوابهم، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي التهنئة للسادة المحافظين ونوابهم بتوليهم المسئولية، متمنية لهم دوام التوفيق خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه سيكون هناك تعاون كبير بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والسادة المحافظين من أجل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسادة المواطنين.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تحتاج دعما ومساندة السادة المحافظين في دراسة أوضاع مديريات التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، خاصة أنه يتم العمل في الفترة الحالية على تطوير وإعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي على المستوى المركزي، ومن ثم سينتقل هذا الأمر لبقية فروع البنك في المحافظات على مستوى الجمهورية.

كما طالبت وزيرة التضامن الاجتماعي السادة المحافظين بدراسة أوضاع دور الرعاية والدفاع الاجتماعي ومتابعتها، ومد الوزارة بكافة المعلومات لمعرفة مستوى الخدمات المقدمة بها، خاصة أن الجمعيات الأهلية مسند لها إدارة تلك الدور ، وهدفنا جميعا الاهتمام بالخدمات المقدمة لأبناء مصر من الأيتام ودور المسنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بتلك الدور.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه سيكون هناك اجتماع دوري مع مديري المديريات، لذلك لابد من التنسيق مع السادة المحافظين لتحقيق الأهداف المحددة، مشيرة إلى أهمية تسهيل إجراءات إصدار تراخيص الحضانات للمساهمة في تسهيل ورفع نسبة عمل المرأة، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بوصول الدعم النقدي ” تكافل وكرامة” لمستحقيه، حيث يجب أن نعمل جميعا كفريق واحد من أجل المساهمة في إخراج الأسر من دائرة العوز.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة لديها 15 ألف رائدة تقمن بدور مهم وتستطعن الوصول لمختلف الأسر ، وستعمل الرائدات في المحافظات مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ووضع خطة عمل للرائدات لكي يستطعن تحقيق الأهداف التنموية.

وطالبت الدكتورة مايا مرسي السادة المحافظين بتوفير أماكن لإقامة معارض دائمة للحرف اليدوية من أجل المساهمة في الارتقاء بالتراث الحرفي وتحقيق تنمية اقتصادية لتلك الأسر، حيث سيتم تنظيم معارض دائمة ، ويتم تغيير الأسر المنتجة وفق مواعيد محددة.