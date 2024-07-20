“بسبب غلقه فى اوقات العمل الرسميه “… وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يحيل العاملين بمركز شباب كفر حمزة للتحقيق

تفقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، بجولة ميدانية شملت متابعه عدد 11 مركز بعدد اربع ادارات في مختلف أنحاء المحافظة. تم تهدف المتابعه الى انضباط العاملين وتقديم خدمات رياضيه متميزه للمترددين للناشئ والشباب وان تصبح مراكز شبابنا مراكز خدمه مجتمعيه وتاتي المتابعه بتوجيهات معالي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ،وايمن عطيه محافظ القليوبيه.

بدأت الجولة بزيارة مركز شباب الدير التابع لاداره شباب طوخ حيث تفقد الصبروط المنشآت الرياضية والمرافق المتاحة للشباب بمركز شباب الدير ، وحمام السباحه نصف اولمبي لمراجعه عوامل الامن والسلامه ،وكذلك حضانه المركز وكافتيريا تحت الانشاء بنظام حق الانتفاع ومراجعه السجلات الماليه والاداريه، مشيرًا إلى أهمية توفير بيئة ملائمة تُسهم في تنمية قدرات ومواهب الشباب.

وشملت الجوله مراكز شباب اداره شباب شبين القناطر تم متابعه عدد اربع مراكز شباب «الاحراز – العسايله – عرب جهينه – عرب الصوالحه » وفي مركز شباب الاحراز تم متابعه مركز التخاطب بالمركز ومتابعه الحمام الترفيه بنظام حق ومراجعه عوامل الامن والسلام الحمام وكذلك ملاعب المركز وفي مركز شباب العسايله تم متابعه الانشطه المتواجده في المركز حيث ان المركز من المراكز التي تم تسليمها في مبادره حياه كريمه وكذلك وكذلك الانشطه الموجوده بمركز شباب عرب الصوالحه وعرب جهينه

وشملت المتابعة مراكز شباب اداره شباب الخانكه تم متابعه عدد اربع مراكز شباب بدات من مركز شباب عرب العليقات البحريه مفتوح ويمارس جميع الانشطه الموجوده فيه ومتابعه العاملين مركز شباب ، و مركز شباب ابو زعبل حيث تفقد حمام السباحه المطروح بنظام حق الانتفاع بقيمه انشائيه 4 مليون جنيه وقيمه ايجاريه 9000 جنيه لمده 12 سنه تحت التنفيذ ، تليها متابعه الموقع وفي مركز شباب كفر عبيان تم متابعه حمام السباحه الموجود بالمركز من حيث توافر عوامل الامن والسلام وفي مركز شباب كفر حمزه مغلق في اوقات العمل الرسميه وتم اتخاذ الاجراءات القونيه وتحويلهم للشئون القانونيه.

كما شملت الجوله مراكز شباب اداره شباب شبرا الخيمه ، ومتابعه مركزي ميت نما ومنطي في مركز شباب منطي حيث تفقد انشاء مول تجاري ثلاث ادوار بتكلفه انشائيه تتعدى اربعه ونص مليون جنيه وبقيمه ايجاريه شهريه 15 الف جنيه لمده ثمان سنوات ومتابعه حمام السباحه الموجود بالمركز من توافر عوامل الامن والسلامه وفي مركز شباب ميت نما تم متابعه الانشطه الموجوده في المركز.

وأكد الصبروط على دعم الوزارة المستمر لمراكز الشباب وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لضمان نجاح الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية التي تُقام فيها. ودعا جميع الشباب إلى المشاركة الفعالة والاستفادة من البرامج والفعاليات المقدمة، مؤكدًا على دور الشباب الحيوي في بناء مستقبل مشرق لمصر.

تأتي هذه الجولة في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزارة الشباب والرياضة ، وتوجيهات المهندس ايمن عطيه محافظ القليوبية لتعزيز التواصل المباشر مع الشباب وتقييم الاحتياجات الفعلية للمراكز، بهدف وضع استراتيجيات فعالة لتطوير القطاع الشبابي في محافظة القليوبية.